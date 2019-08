WTA Cincinnati – Svetlana Kuznetsova is eerste finaliste

Svetlana Kuznetsova heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het Western & Southern Open in Cincinnati (2.944.486 dollar). De Russische veterane, 34, versloeg het Australische eerste reekshoofd Ashleigh Barty (WTA 2) in twee sets. Na 1 uur en 8 minuten stond de 6-2, 6-4 eindstand op het bord. Svetlana Kuznetsova won in haar lange carrière al achttien WTA-titels waaronder twee grandslams. In 2004 pakte ze de titel op de US Open, vijf jaar later zegevierde ze op Roland Garros. Haar laatste toernooizege dateert van augustus 2018 toen ze het Citi Open in Washington op haar naam schreef.

De Russin is op de wereldranglijst weggezakt naar de 153e plaats en kreeg een wildcard voor de hoofdtabel. Ze speelt zondag de 42e finale uit haar loopbaan. De tegenstander daarin wordt de laureate van het Amerikaans onderonsje tussen Madison Keys (WTA 18) en Sofia Kenin (WTA 22).

Ashleigh Barty (23) won tot dusver zes WTA-titels met als uitschieter Roland Garros eerder dit jaar. Nadien stootte ze voor het eerst door naar de nummer 1-positie op de wereldranglijst. Met ook nog titels in Miami en Birmingham staat Barty’s teller dit seizoen voorlopig op drie.

bron: Belga