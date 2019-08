Vrees voor verschillende doden na explosie op trouwfeest in Kaboel

Bij een explosie in een trouwzaal in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn minstens twintig gewonden gevallen. Er wordt gevreesd voor verschillende dodelijke slachtoffers. De ontploffing vond zaterdagavond laat plaats, laat de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasrat Rahimi, weten op Twitter. Het is niet duidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft. Die gebeurde in de buurt va de bruidegom.

De gewonden zijn meteen naar ziekenhuizen gebracht, maar het exacte aantal is nog niet bekend. Daar zal later over gecommuniceerd worden, aldus Rahimi.

In Kaboel vieren mannen en vrouwen huwelijken in aparte ruimtes. Vaak zijn er honderden gasten aanwezig.

Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de ontploffing opgeëist.

bron: Belga