Spoorstaking – Treinen rijden zoals aangekondigd

De spoorstaking van de vakbond OVS heeft zaterdagochtend geen onverwachte problemen gecreëerd. Het treinverkeer verloopt zoals verwacht: ongeveer de helft van de treinen rijdt. “De reiziger kan rekenen op de treinen die we hadden aangekondigd”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel staakt voor de tweede keer in minder dan een maand tijd, uit onvrede met de volgens hem problematische verlofsituatie van de treinbegeleiders.

Net als bij vorige stakingen werd een minimale dienstverlening uitgewerkt: 53 procent van de treinen kan rijden in vergelijking met de dienstregeling op een normale zaterdag. Daarbij de meeste treinen naar Pukkelpop, de kust en de Ardennen.

De NMBS roept reizigers op om voor hun vertrek de online routeplanner te consulteren.

Een deel van de oplossing ligt in voldoende personeel vinden, zodat de treinbegeleiders hun vakantiedagen kunnen opnemen. Vrijdag werd bekendgemaakt dat dit jaar al 1.300 nieuwe NMBS-medewerkers werden aangeworven, drie kwart van de 1.700 mensen die dit jaar gezocht worden. Onder hen ook 230 treinbegeleiders in spe (op een gezocht totaal van 300).

