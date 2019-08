Politiebaas in gebreke gesteld voor drinkwater vol lood

Minstens zeven politiemannen en -vrouwen hebben hun grote baas, Marc De Mesmaeker, officieel in gebreke gesteld in het dossier van het vervuilde drinkwater in Brusselse politiekazernes. Dat staat zaterdag in Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure. Het gaat om zeven mensen die allemaal op dezelfde afdeling werken: blok Vijf van Kwartier Kroon. Volgens hun advocaat Dimitri Dedecker blijkt uit bloedtests dat ze afwijkende bloedwaarden hebben, vooral inzake lood, kobalt en creatinine.

Na de bloedtests liet een politievakbond op eigen kosten bijkomende waterstalen nemen, ook van de leiding waarop tot voor kort de drinkwaterfontein voor het personeel van blok Vijf aangesloten was. Daar bleek 21 keer zoveel lood in te zitten als toegelaten.

Met de ingebrekestelling eisen de personeelsleden volledige transparantie. Als die er niet komt, dreigt Dedecker met een strafklacht.

De federale politie bevestigt in de krant de ingebrekestelling en benadrukt dat “het drinkwater en het welzijn van het personeel onze volledige aandacht hebben”.

Woensdag zitten de politievakbonden met de top van de federale politie aan tafel.

