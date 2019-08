Politie doorzoekt Kliniek Sint-Jan in Brussel na bommelding: niets verdacht opgemerkt

De Kliniek Sint-Jan heeft zaterdag omstreeks 19 uur een telefonische oproep gekregen van een persoon die met een aanslag dreigde tegen het ziekenhuis, in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node. Dat heeft een woordvoerder van de politiezone Brussel-Elsene bevestigd. De politie doorzocht het gebouw, maar merkte niets verdacht op.

De controle van de lokalen werd uitgevoerd door agenten van de politiezone Brussel-Elsene, in samenwerking met de politie Brussel-Noord en de kliniek.

Er werd niets verdacht opgemerkt, maar de politie blijft extra waakzaam in en rond het ziekenhuis, klinkt het.

De dienst spoedgevallen werd heropend voor patiënten en zondag is het ziekenhuis normaal toegankelijk.

bron: Belga