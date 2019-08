KMI waarschuwt voor fikse regen met code geel

Afgezien van de kust en de provincie West-Vlaanderen waarschuwt het KMI voor veel neerslag vannacht en morgenochtend. Morgen tussen 02.00 tot 18 uur geldt code geel voor het centrum van het land en de oostelijke provincies. In de loop van de komende nacht en morgenochtend trekt een zeer actief golvend front over ons land. In meerdere streken kan er daardoor veel neerslag vallen, meldt het KMI. Dit golvend systeem kan morgen in de namiddag nog over het zuidoosten van het land slepen. Gedurende deze periode is er kans op neerslaghoeveelheden van meer dan 25 mm op 24 uur, luidt het.

In West-Vlaanderen geldt code groen, en worden geen significante problemen verwacht.







bron:Â Belga