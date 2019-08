Jupiler Pro League – Genk knoopt in Beveren aan met zege na hattrick van Samatta

KRC Genk heeft zaterdagavond zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. De landskampioen zette op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League een zieltogend Waasland-Beveren makkelijk opzij met 0-4. Ali Samatta was met een zuivere hattrick de absolute uitblinker bij de Limburgers. Genk kende een moeilijk competitiebegin met twee opeenvolgende nederlagen tegen KV Mechelen en Zulte Waregem. Coach Mazzu greep in door De Norre en Piotrowski tussen de lijnen te brengen. Rechtsachter Maehle en middenvelder Hagi betalen het gelag. Waasland-Beveren ging op de Freethiel op zoek naar zijn eerste overwinning. Trainer Custovic rekende daarvoor op de jonge middenvelder Emmers en de debuterende doelman Gabriëls.

De landskampioen trok het laken meteen naar zich toe. Vooral Ito zorgde voor veel dreiging op de flanken. Uit een van zijn voorzetten puurde Genk dan ook de eerste goal. Joseph Paintsil (21.) kopte met meer geluk dan kunde de 0-1 tegen de touwen. Een slordig Waasland-Beveren speelde in de eerste helft maar weinig klaar.

Ook na de pauze legde de thuisploeg Genk niets in de weg. De Limburgers verdubbelden via Ali Samatta (52.) de voorsprong. De Tanzaniaanse spits kopte een voorzet van Heynen buiten bereik van de jonge Gabriëls. Daarmee was de honger van Samatta (66.) nog niet gestild, want een kwartier later prikte hij zijn derde competitietreffer binnen. Het Wase kalf was al verdronken, maar na de 0-3 mocht de thuisploeg zijn eerste mogelijkheid noteren. Halverwege de tweede helft besloot Badibanga op de paal. Ito had de 0-4 nog aan de voet, maar de Japanner trapte van dichtbij op de lat. In de rebound vergat Samatta zijn zuivere hattrick te vervolledigen. Dat bleek slechts uitstel van executie, want vijf minuten voor tijd legde de goalgetter met zijn derde in de tweede helft de 0-4 eindstand vast.

Eerder op de avond leed Anderlecht een 4-2 nederlaag in Kortrijk. Leider Club Brugge raakte vrijdag thuis niet voorbij Eupen (0-0) en zag KV Mechelen zo naast zich komen in de stand. Malinwa zette Cercle Brugge voor eigen publiek opzij met 3-1. Zondag volgen drie duels: Standard-Moeskroen (14u30), Antwerp-STVV (18u) en Gent-Oostende (20u). Zulte Waregem-Charleroi is maandagavond de afsluiter van speeldag vier (20u30).

