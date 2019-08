Filippo Ganna wint individuele tijdrit in BinckBank Tour

Filippo Ganna (Ineos) heeft vandaag de individuele tijdrit in de BinckBank Tour (WorldTour) gewonnen. De Italiaanse kampioen tegen de klok was de snelste na 8,4 km in de straten van het Nederlandse Den Haag. Tim Wellens (Lotto Soudal) blijft na zes etappes leider. De 23-jarige Ganna klokte een tijd van 9:16 en was daarmee vijf seconden sneller dan zijn landgenoot Edoardo Affini (Mitchelton-Scott). De Nederlander Jos van Emden (Jumbo-Visma) zette op acht seconden de derde chrono neer. Wellens eindigde als tiende op twintig seconden, net achter eerste Belg Laurens De Plus (Jumbo-Visma).

In het klassement heeft Wellens acht seconden voorsprong op de Zwitser Marc Hirschi (Sunweb). Laurens De Plus is derde op twaalf seconden.







Morgen eindigt de vijftiende editie van de BinckBank Tour. Dan wacht een etappe over 178,1 km van Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen.

bron: Belga