Federale formatie – Informateurs ontvangen door koning Filip voor tussentijds verslag

De informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (s.pa) zijn zaterdagnamiddag op het koninklijk paleis in Brussel ontvangen voor een tussentijds verslag aan koning Filip over hun opdracht en de gesprekken met het oog op de vorming van een nieuwe federale regering. De audiëntie begon omstreeks 16.35 uur en duurde tot kort na 18 uur. Reynders, ontslagnemend vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, en Vande Lanotte, voormalig vicepremier, werden op 30 mei, vier dagen na de parlementsverkiezingen aangeduid als federale informateurs.

Op maandag 29 juli verlengde het staatshoofd hun opdracht opnieuw tot 9 september, met een tussentijds verslag vandaag/zaterdag 17 augustus.

Omdat het om een tussentijds verslag gaat, zullen de informateurs geen toelichting aan de media geven, hadden de informateurs vrijdagavond zelf aangekondigd. “De afgelopen weken hebben de informateurs hun politieke gesprekken voortgezet voor de vorming van een federale regering. Ze werkten ook aan een preformatienota, die de basis van toekomstige (pre)formatiegesprekken kan vormen. Bovendien bleven ze in contact met de verantwoordelijken voor de coalitiegesprekken in de gewesten en gemeenschappen. De informateurs zullen de volgende drie weken discreet voortwerken. Op maandag 9 september gaan ze weer naar de koning voor een zevende verslag”, liet de woordvoerder van Reynders weten.

bron: Belga