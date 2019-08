EK hockey (v) – Red Panthers stunten en pakken punt tegen Nederland

De Belgische hockeyvrouwen zijn het EK in eigen land gestart met een stevige stunt. De Red Panthers (FIH 9) pakten in Antwerpen tegen superfavoriet Nederland, nummer 1 van de wereld, een punt. De partij eindigde op 1-1. Nederland greep de Belgen meteen bij de keel, en Matla (8.) zorgde al vlug voor de 0-1. De Panthers geraakten er moeilijk uit, maar kwamen via een strafcorner op gelijke hoogte. De ref keurde de treffer echter af, omdat er voordien al gefloten was. België was niet aangedaan, en Michelle Struijk (45.) stelde op een nieuwe strafcorner gelijk. Oranje moest nu komen, maar kon de Belgische afweer niet meer uit verband spelen.

De wedstrijd was een heruitgave van de finale van de vorige editie, in 2017. Toen won Oranje de eindstrijd in eigen land met 3-0.

Eerder zaterdag klopte in groep A Spanje (FIH 7) nipt Rusland (FIH 23) met 1-0. Maandag kijken de Panthers op de tweede speeldag Rusland in de ogen, waarna woensdag het derde groepsduel volgt tegen Spanje. De top twee van de poule stoot door naar de halve finales.

bron: Belga