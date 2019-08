Arctic Race – Eiking wint voor Wanty-Gobert, Van der Poel kraakt

De Noor Odd Christian Eiking heeft zaterdag in eigen land voor het Belgische Wanty-Gobert de derde etappe van de Arctic Race (2.BC) gewonnen. Frans kampioen Warren Barguil (Arkea-Samsic) neemt de leidersplaats over van Mathieu van der Poel, die meer dan een minuut verloor op de slothelling. Een vlucht van vijf renners, met daarbij de Belg Thimo Willems, reed een groot deel van de 176 kilometer tussen Sortland en Storheia aan de leiding, maar eigenlijk moest het allemaal gebeuren op de steile slotklim van 3,3 kilometer. Aan de voet daarvan werden de laatste vluchters gegrepen en plaatste Loïc Vliegen een vroege aanval.

Maar achter de rug van de Waal roerden de verwachte namen zich: Warren Barguil, Alexey Lutsenko en klassementsleider Van der Poel. Bij een tweede versnelling van Lutsenko en Barguil, samen met Hugo Houle en Odd Christian Eiking, moesten zowel Van der Poel als Vliegen capituleren. Geen van de twee zou nog de top tien halen.

Aan het eind liet de 24-jarige Eiking de rest in de steek, goed voor zijn derde profzege. Barguil finishte als tweede op vijf seconden, acht seconden voor de neus van de derde, Lutsenko. En dat volstond voor de Fransman om de leiderstrui te nemen met amper drie seconden voorsprong op de Kazachse kampioen. Floris De Tier was de beste Belg met een dertiende plaats in de rit en een elfde in de stand.

Zondag wordt de laatste rit van de Arctic Race afgewerkt tussen Lodingen en Narvik. In de finale van de 165 kilometer staan er verschillende hellingen op het menu.

bron: Belga