Eerste ondergoedlijn voor transgender kinderen in de maak

De Londense Carmen Liu is een vrouw met een missie. In februari lanceerde ze een luxe lingeriemerk voor transgender vrouwen en nu heeft ze besloten om ook een kinderlijn te ontwerpen. Geen overbodige luxe, want volgens haar kampt maar liefst 1-3% van de kinderen met genderdysforie.

Liu’s merk GI Collection focust op lingerie voor transgenders. “Ik weet dat er heel wat mensen zijn die niet beseffen waarom specifieke lingerie gericht op transgender vrouwen noodzakelijk is. Een deel van dat onbegrip is te wijten aan een gebrek aan informatie. Mijn eerste argument is dan ook altijd dat transgender vrouwen en meisjes een extra lichaamsdeel moeten bedekken”, aldus Liu aan Metro UK.

Geen tucking







Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen zichzelf identificeren als transgender. Ongeveer 1 tot 3% van de kinderen krijgt te maken met genderdysforie, een medische term voor een gevoel van ontkoppeling tussen je biologische geslacht en je identiteit, aldus een onderzoek van GI Collection. Daarom is het zo belangrijk om ook voor hen geschikt ondergoed te voorzien. De collectie, die de naam The Girl Flower Collection kreeg, zit nog in de productiefase maar wordt vanaf de herfst verkocht. “Helaas heb ik mijn kindertijd nooit kunnen ervaren vanuit mijn echte geslacht en dat is iets wat ik niet meer ongedaan kan maken. Net daarom wil ik een ondergoedlijn ontwerpen voor het groeiend aantal transgender meisjes wereldwijd”, vertelt Liu. De slips voor kinderen zullen meer ondersteuning bieden, maar bieden – in tegenstelling tot de modellen voor volwassenen – geen optie tot tucking. De praktijk zou namelijk niet veilig zijn voor jonge kinderen omdat die de ontwikkeling van de geslachtsdelen zou kunnen tegengaan.