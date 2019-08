Domino’s-medewerker maakt de perfecte pizza… in slechts 27 seconden

Zagros Jaff mag zich opnieuw de snelste Europese pizzabakker noemen van de Amerikaanse keten Domino’s. Hij bereidde de perfecte pizza in slechts 27 seconden. Dat komt neer op zo’n 133 (!) pizza’s per uur.

De perfecte pizza maken is geen simpel klusje. Thuis doe je er misschien minuten over om alle ingrediënten meticuleus te plaatsen, maar bij Domino’s gaat het een stuk sneller. Zeker als werknemer Zagros Jaff in de keuken staat. Tijdens een wedstrijd waarbij werknemers zo snel mogelijk de perfecte pizza moesten maken, klaarde de Brit de klus in louter 27 seconden. Met die prestatie claimt Jaff de titel van snelste Europese pizzabakker van de fastfoodketen Domino’s. Dat uitgerekend hij met de eerste prijs ging lopen was geen verrassing. Ook de afgelopen twee jaar kwam hij telkens als winnaar uit de bus.







(lees verder onder de foto)

Let me introduce you to Zagros Jaff – The fastest pizza maker in Europe. 1 pizza in just 27 seconds! 🏆 Posted by Domino's Pizza on Thursday, August 15, 2019

De perfecte pizza

Domino’s legde de deelnemers strikte regels op. Zo moet elke perfecte pizza een diameter hebben van precies 13 centimeter en belegd worden met 40 plakjes pepperoni, 142 gram paddenstoelen, 198 gram gemalen kaas en een portie van Domino’s bekende tomatensaus. Bij de kleinste fout telt de jury 15 strafseconden bij en dat kan snel oplopen als je weet dat elke kandidaat drie pizza’s moet bakken.

Walk of Fame

Zaff kreeg als beloning een trofee die geïnspireerd is op de Hollywood Walk of Fame: een gouden pizza met daarin zijn handafdruk. De trofee zal uitgestald staan in de Domino’s-vestiging van Portsmouth Fratto, de thuishaven van Jaff. Zelf kan de Brit zijn geluk niet op. “Ik maak nu al meer dan tien jaar pizza’s. Dat ik de titel nogmaals win, maakt me ongelooflijk trots”, vertelt hij aan The Mirror. Jaff raadt al wie pizza-ambities heeft aan om goed te oefenen en een job te vragen in hun lokale Domino’s-vestiging.