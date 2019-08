Wielerkampioen Felice Gimondi (76) is overleden

De Italiaanse wielerkampioen Felice Gimondi is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat berichten diverse Italiaanse media waaronder Gazzetta dello Sport. Hij zou tijdens een zwempartij een hartaanval hebben gekregen. Gimondi heeft de drie Grote Rondes op zijn erelijst en behoort daarmee tot een exclusief clubje van zeven renners met Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome. De Italiaan won drie keer de Giro (in 1967, 1969 en 1976), een keer de Tour (in 1965) en een keer de Vuelta (in 1968).

In 1973 werd Gimondi wereldkampioen in Barcelona in een sprint voor Freddy Maertens en Luis Ocana. Eddy Merckx viel toen net naast het podium.







Gimondi won ook klassiekers als Milaan-Sanremo (in 1974), Parijs-Roubaix (in 1966) en de Ronde van Lombardije (in 1966 en 1973).

bron: Belga