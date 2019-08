India hekelt buitenlandse inmenging in Kasjmir

De Indiase ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft inmenging van de buitenlandse gemeenschap gehekeld in het gevoelige dossier over Kasjmir. In die Indiaas bestuurde regio is het tot geweld gekomen tussen manifestanten en agenten. “We hebben geen nood aan internationale bemoeiallen die ons komen zeggen hoe te handelen. We zijn een land van meer dan een miljard inwoners”, waarschuwde Syed Akbaruddin, de vertegenwoordiger van New Delhi bij de Verenigde Naties, na een zitting achter gesloten deuren van de Veiligheidsraad.

Het is de eerste keer in bijna een halve eeuw dat de VN-Veiligheidsraad zich boog over het vraagstuk-Kasjmir. De bergregio wordt vooral bevolkt door moslims. India en Pakistan voerden al twee oorlogen met elkaar voor het gebied.







De Pakistaanse premier Imran Khan sprak met de Amerikaanse president Donald Trump voor de zitting van de Veiligheidsraad, die bijeen was geroepen nadat India vorige week de autonomie introk van het deel van Kasjmir dat India bestuurt en dat Pakistan claimt.

India legde beperkingen voor het verkeer op in de regio. De telefoniediensten en het internet waren vrijdag afgesneden voor de twaalfde opeenvolgende dag. “De publieke orde is cruciaal om een goede gang van de democratie te verzekeren”, aldus de ambassadeur, die de maatregelen “redelijk” noemde.

Maleeha Lodhi, de Pakistaanse ambassadrice bij de VN, oordeelde dat de vergadering van de VN-Veiligheidsraad op vrijdag aantoont dat de regio het onderwerp was van een “internationaal erkend dispuut”. India kant zich in het algemeen tegen gesprekken bij de VN over Kasjmir. India oordeelt dat de kwestie behoort tot de interne aangelegenheden.

Bron: Belga