Sportwagen James Bond geveild voor meer dan 6 miljoen dollar

Een legendarische Aston Martin DB5 uit 1965 die gebruikt werd in James Bond-films heeft tijdens een veiling in het Californische Monterey 6,4 miljoen dollar (5,7 miljoen euro) opgebracht. De wagen is uitgerust met een reeks speciale snufjes.

De zilvergrijze sportwagen verwierf wereldwijde bekendheid in de films ‘Goldfinger’ en ‘Thunderball’. De biedingen op de auto schoten donderdag pijlsnel de hoogte in. Veilinghuis Sotheby’s had de opbrengst van de auto vooraf geraamd op 4 tot 6 miljoen dollar. Ze spraken van de “beroemdste wagen ter wereld”. Over de koper is geen informatie bekend.







De Aston Martin is uitgerust met 13 ongewone extra’s, zoals verwisselbare nummerplaten, een kogelwerend schild aan de achterzijde, verborgen machinegeweren en een oliesproeier om achtervolgers af te schudden.

Vier wagens

Wereldwijd zijn nog drie van de speciaal uitgeruste wagens bekend. De Britse sportwagenbouwer Aston Martin stelde voor de filmopnames van ‘Goldfinger’ (1964) en ‘Thunderball’ (1965) met Sean Connery in de hoofdrol in totaal vier auto’s ter beschikking.

De auto die geveild werd had slechts drie privé-eigenaars, waaronder een Amerikaanse automuseum, dat de auto 35 jaar lang tentoonstelde.