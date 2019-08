Vrouw zwaargewond bij steekpartij in centrum van Sydney

In het centrum van Sydney is deze namiddag (Australische tijd) een vrouw zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer zou in de rug zijn gestoken, haar toestand is stabiel. Het incident deed zich voor in de buurt van Wynyard Station, in hartje CBD, verklaarde de politie in een persmededeling. Volgens Australische media was de dader gewapend met een groot slagersmes en zou hij verschillende mensen hebben proberen neersteken, maar dat werd nog niet bevestigd door de politie. Over het motief van de man is voorlopig niets bekend. Er zijn berichten dat de man tijdens zijn vlucht “Allah Akbar” zou hebben geroepen, maar ook daar is geen officiële bevestiging van.

De dader werd na de steekpartij op straat door toevallige passanten nagezeten en overmeesterd. Op beelden is te zien hoe omstanders in afwachting van de komst van de politie de man tegen de grond houden met een stoel en een melkkrat. Hij werd rond 14 uur plaatselijke tijd (6 uur Belgische tijd) door de politie ingerekend en overgebracht naar een politiekantoor.







De ordediensten doorzoeken het gebied, maar gaan ervan uit dat er geen verder gevaar voor de bevolking is. Omdat heel wat plaatsen in de buurt nog zijn afgesloten, vraagt de politie om de omgeving te vermijden. Later zal meer informatie worden vrijgegeven, luidt het in de mededeling.

bron: Belga