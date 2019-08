Twee slachtoffers, incident momenteel niet beschouwd als terreurdaad

De steekpartij in het centrum van Sydney van deze namiddag (plaatselijke tijd) wordt in eerste instantie niet beschouwd als een terreurdaad. Dat heeft de politie van New South Wales gezegd tijdens een persconferentie. Bij het incident kwam een 21-jarige vrouw om het leven en raakte een 41-jarige vrouw gewond. Rond 14.00 uur kwamen er berichten binnen over een steekpartij in het hartje van Sydney, waarbij een 41-jarige vrouw in de rug werd gestoken. Volgens de politie ging het klaarblijkelijk om een willekeurige aanval.

“In de dertig minuten na het incident werd een uitgebreide plaats delict opgezet, waarbij jammer genoeg het lichaam werd gevonden van een ongeïdentificeerde 21-jarige vrouw”, aldus politiecommissaris Mick Fuller. “Volgens alle informatie die we ter beschikking hebben, zijn de twee misdaden aan elkaar gelinkt.”







De politie beschikt over informatie dat de man ideologieën heeft die gelinkt kunnen worden aan terrorisme, maar vond tot nu toe geen banden tussen de vermoedelijke dader en terrorisme of terreurorganisaties. Het incident wordt momenteel dan ook niet als een terreurdaad gezien. Wel werd bij de man informatie gevonden over massamoorden en terreurdaden, onder meer in de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Alle informatie wijst erop dat de man alleen handelde, en dat er dus geen andere daders betrokken waren. De man heeft een verleden van mentale problemen. De media meldden eerder dat hij enkele dagen geleden ontsnapt is uit een psychiatrische instelling, maar die informatie wordt door de politie nog onderzocht. “Ik kan zeggen dat hij bekend was bij de politie, maar dat zijn verleden niets was vergeleken met de ernst van de misdaden die hij pleegde”, aldus Fuller.

De media maakten ook melding van een derde slachtoffer, maar de politie bevestigt die informatie niet. “We weten enkel dat een vrouw zich bij de politie heeft gemeld met een sjaal rond haar pols, maar zij was mogelijk een getuige”, klinkt het.

De 21-jarige vermoedelijke dader werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar wordt deze avond nog overgebracht naar het politiekantoor. Hij zal in eerste instantie in verdenking gesteld worden van moord en mishandeling. “Indien het toch blijkt dat het om een terreurdaad ging, zal hij ook daarvoor worden aangeklaagd”, aldus de politie nog.

