Nieuwe balans na doortocht van Lekima in China: 49 doden en 21 vermisten

In China is de dodentol na de doortocht van tyfoon Lekima verder gestegen naar 49. Er worden nog 21 mensen vermist, zo melden de autoriteiten vandaag. In een eerdere balans werd gesproken over 32 doden en 16 vermisten. De tyfoon, de zwaarste van dit seizoen, zet inmiddels zijn tocht verder naar het noorden. Lekima ging zaterdag aan land aan de oostkust van China. Dat ging gepaard met hevige regen en metershoge golven. Meer dan een miljoen mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Over het hele land wordt de totale schade van de tyfoon momenteel geschat op 26 miljard yuan, omgerekend zo’n 3,3 miljard euro.

Bron: Belga