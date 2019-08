Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar Britse tiener in Maleisë

Er is een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar het vermiste Britse meisje Nora Anne Quoirin in Maleisië. Dat meldt de Britse ngo Lucie Blackman Trust. Het lichaam moet nog geïdentificeerd worden, maar waarschijnlijk gaat het om Nora, aldus BBC op gezag van de ngo.

De 15-jarige Nora Anne Quoirin uit Londen verdween op 4 augustus uit haar hotelkamer in de Maleisische staat Negeri Sembilan, op tachtig kilometer van de hoofdstad Kuala Lumpur. Sindsdien is er van haar geen spoor. Het gezin was een dag eerder aangekomen voor een vakantie van twee weken in het resort. Gevreesd wordt dat het meisje, dat volgens haar ouders een lichte mentale achterstand heeft, het slachtoffer werd van een ontvoering. Het raam van haar kamer stond wagenwijd open.







Bron: Belga