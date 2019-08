Dierenpopulaties in wouden gehalveerd in halve eeuw

De wereldwijde populaties van in wouden levende dieren zijn de voorbije vijftig jaar meer dan gehalveerd. Dat stelt natuurorganisatie WWF vandaag in een rapport over biodiversiteit in bossen. Het WWF bestudeerde 455 populaties van 268 dierensoorten die in het woud leven of er afhankelijk van zijn. De natuurorganisatie, die samenwerkte met VN-organisatie UNEP-WCMC en de Zoological Society of Londen, komt tot de vaststelling dat de populaties van deze vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen tussen 1970 en 2014 gemiddeld met 53 procent zijn geslonken.

De meeste verliezen worden opgetekend in tropische wouden zoals het Amazoneregenwoud. De belangrijkste boosdoener is de mens, wiens activiteiten de belangrijkste oorzaak zijn van het verlies aan en de achteruitgang van de leefgebieden, zo stipt het WWF in een mededeling aan.







De organisatie wijst erop dat de slinkende dierenbestanden in de wouden ook slecht nieuws zijn in het licht van de klimaatverandering. De dieren spelen immers een vitale rol om de wouden waarin ze leven gezond en productief te houden. Die wouden vangen veel koolstof op en vormen zo een belangrijke natuurlijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering.

Het rapport schetst een somber beeld van de biodiversiteit in de wouden, maar met de juiste maatregelen op vlak van natuurbehoud kan het tij gekeerd worden, maakt WFF zich sterk. De organisatie verwijst onder meer naar de toenemende gorillabestanden in Centraal- en Oost-Afrika.

Het WWF vinkt 2020 als een cruciaal jaar aan. Dan komen de staatshoofden en regeringsleiders bijeen voor de 75ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en moet er volgens de organisatie een wereldwijd akkoord bereikt kunnen worden om de achteruitgang van natuur en klimaat een halt toe te roepen.

bron: Belga