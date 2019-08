Challenger Vancouver – Ruben Bemelmans naar tweede ronde

Ruben Bemelmans (ATP-186) heeft zich maandag voor de zestiende finales van het challengertoernooi in het Canadese Vancouver (108.320 dollar) geplaatst. In de eerste ronde zette hij thuisspeler Liam Draxl (ATP-857) met 6-4 en 7-5 opzij. Om een stek bij de laatste zestien gaat Bemelmans het hardcourt op voor een duel met de Taiwanees Jason Jung (ATP-129). Als tiende reekshoofd was die vrij in de eerste ronde. Het wordt de tweede ontmoeting tussen Bemelmans en Jung. In mei moest de 31-jarige Limburger in de de achtste finales in het Challenger van Gwangju met 6-2 en 7-5 het onderspit delven voor de 30-jarige Taiwanees.

Bron: Belga