Zo laat je je Sims coke snuiven en drugs dealen

The Sims is een populair computerspel waarbij je een gezin sticht, een huis bouwt, eventueel enkele huyisdieren adopteert en je Sims een carrière laat uitbouwen. Nu kan je je imaginaire familie ook laten drugs nemen en dealen tot ze erbij neervallen.

Als jij een fervente ‘The Sims 4’-speler bent, heb je vast al eens met het leven van je Sims gespeeld. Je geeft ze geen eten of laat ze verdrinken in het zwembad. Nu kan je hen ook laten experimenteren met duistere genotsmiddelen via een zogenaamde ‘mod’. Die afkorting staat voor ‘modifications’ en duidt op speltoevoegingen die gamers zelf hebben ontwikkeld.







Zo kan je ook de mod ‘Basemental’ downloaden. Daarmee kan je Sims MDMA, wiet, cocaïne en amfetamine kopen, verkopen én gebruiken. De personages kunnen hun kick kopen via het internet of bij een dealer. Als je mannetje zelf in de huid van een dealer kruipt, wordt hij de hele dag gebeld door zijn klanten. Maar let op dat je Sim niet sterft aan een overdosis of verslaafd wordt, want dan krijgt hij woedeaanvallen en daalt zijn populariteit bij zijn vrienden.

Bron: Vice