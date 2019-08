Sam Bennett sprint naar tweede zege op rij in BinckBank Tour

De Ier Sam Bennett (Bora-hansgrohe) heeft na de eerste ook de tweede etappe op zijn naam geschreven in de BinckBank Tour. De Ierse leider remonteerde met overmacht landgenoot Jasper Philipsen, die te snel op kop kwam in de massasprint.

Waar gisteren de openingsetappe eindigde in Nederland, kregen we vandaag een rit van 169 kilometer die volledig op Belgische bodem werd betwist. Zes renners kozen al vroeg het hazenpad waaronder de Belgen Thomas Sprengers. Op vijf kilometer van de meet werden ze gegrepen door het peloton.

Philipsen van ver







In de massasprint in Ardooie probeerde Jasper Philipsen iedereen te verrassen door vroeg aan te zetten. De jonge Belg leek enige tijd in zijn opzet te slagen, tot uiteindelijk de 28-jarige in Wervik geboren Bennett alsnog voorbij Philipsen raasde. De Nederlander Dylan Groenewegen vervolledigde het podium. Met Amaury Capiot (6e), Nikolas Maes (8e) en Timothy Dupont (10e) konden nog drie Belgen uitpakken met een toptiennotering.

Woensdag werkt het peloton in de derde etappe 166,9 kilometer af, met start en aankomst in Aalter.