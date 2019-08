Opsporingsfoto leidt tot hilariteit bij Britten

In Wales heeft een opsporingsbericht geleid tot hilariteit bij het Britse publiek. Met name de foto van de gezochte man in kwestie kan rekenen op heel wat gelach in de commentaren op sociale media. Op de afbeelding is namelijk een wel heel opvallend kapsel te zien.

De 21-jarige Jermaine Taylor is op korte tijd uitgegroeid tot een internetsensatie in Groot-Brittannië. Het is niet Taylor zelf die hiervoor gezorgd heeft, maar wel de politie van Wales. De foto van Taylor die het korps online plaatste, werd in een mum van tijd meer dan 10.000 keer gedeeld. Vooral over het kapsel van de crimineel maakten de Britten zonder schroom allerlei grapjes in de commentaren.

Teruglopende haarlijn kop van jut







De 21-jarige Brit kwam in december vorig jaar vrij onder voorwaarden. Die heeft hij nu geschonden waardoor de politie genoodzaakt was een opsporingsbericht te plaatsen op hun Facebookpagina. De meer dan 88.000 reacties van het publiek hadden de agenten allerminst verwacht. “Het lijkt erop dat zijn haarlijn ook op de vlucht is”, grapt iemand. Een andere Facebookgebruiker maakt dan weer het woordgrapje dat de politie de omgeving momenteel “uitkamt”.

Prison Recall: Have you seen 21-year-old man from Newport? We’re appealing for information to locate 21 year old… Posted by Gwent Police on Wednesday, August 7, 2019

Politie lacht niet mee

Het Welshe korps is geenszins opgezet met de mopjes en heeft al verschillende gebruikers op de vingers getikt. “Denk eraan dat het lastigvallen, bedreigen en uitschelden van mensen op sociale media tegen de wet kan zijn”, waarschuwt het Welshe politiebureau. “Wie beledigende, onfatsoenlijke of bedreigende commentaren uit, kan zelf het onderwerp worden van een politieonderzoek.”