Marie Verhulst: “Ik stel me niet tevreden met iemand die ik halfleuk vind”

‘Ghost Rockers’-actrice én dochter van Gert Verhulst, Marie, leeft van dag tot dag. Zowel in haar carrière als in de liefde. “Anders zou ik enorm veel stress krijgen”, klinkt het.

Op haar 23ste heeft Marie Verhulst veel meer werkervaring dan de meeste leeftijdsgenoten. Ze studeerde na haar middelbaar niet verder, maar kreeg meteen de kans om zichzelf te bewijzen als actrice in de Ketnet-serie ‘Ghost Rockers’. Intussen werkte ze mee aan de nieuwe ‘Nachtwacht’-film en eind augustus presenteert ze het Studio 100 Zomerfestival in de Schorre in Boom.

Geen planner







Marie laat het leven op zich afkomen. Ze plant zo weinig mogelijk en kijkt naar wat er op haar pad komt. “Ik leef enorm van dag tot dag. Ik plan nooit heel ver in de toekomst, want ik zou enorm veel stress krijgen als ik mijn agenda voor de komende vijf jaar al zou kennen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Niet op zoek naar een lief

Dat geldt voor haar ook in de liefde. Hoewel sommige mensen dachten dat ze een relatie zou hebben met collega-acteur Giovanni Kemper, is daar niets van aan. “We zijn goede vrienden en collega’s, meer niet. Ik ben ook niet op zoek naar een lief. Ik zal nooit bewust op zoek gaan, omdat je anders je standaard verlaagt, denk ik. Als je zoekt en zoekt en ontmoedigd raakt omdat je niemand vindt, stel je je misschien tevreden met iemand die je maar halfleuk vindt. Dat lijkt me heel triest. Zoals bij vele dingen in mijn leven laat ik liever het toeval spelen. Wie weet kom ik de ware wel tegen zodra ik hier de deur uit stap”, knipoogt ze.