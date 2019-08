Man legt vriendin absurde regels op voor nachtje uit, maar doet dan zelf DIT

Een jonge vrouw heeft een bericht gedeeld van haar ex-vriend toen ze nog een koppel waren. Daarin somt hij twaalf regels op waar zij zich van hem aan moest houden als ze uitging.

Zoe Scholefield is opgelucht dat ze niet meer samen is met haar ex. De vrouw uit Wakefield (West Yorkshire) deelde op Twitter een lijstje met regels van haar ex-vriend. Telkens wanneer ze zonder hem uitging, moest ze zich daaraan houden.







Zo verlangde hij van haar onder meer de volgende zaken:

Dans niet ‘sletterig’.

Zorg dat je niet te dronken wordt.

Als een man naar je toekomt, zeg je hem meteen dat je een vriendje hebt.

Let voortdurend op je drankje en kijk uit dat niemand er iets in doet.

Hou me van elk detail op de hoogte, ook al ben ik niet meer wakker.

Stuur me altijd foto’s van je voor- en achterkant zodat ik kan zien wat je draagt als je naar een feestje gaat en ik het al dan niet kan goedkeuren.

Bel me als je even een momentje ‘vrij’ hebt.

Maak een video van de kamer waarin je gaat slapen zodat ik weet dat er niemand anders is.

Overspel

Zoe deelde het lijstje niet alleen omdat haar relatie met de man gedaan was, maar vooral door het feit dat hij haar bedrogen had. Blijkbaar golden zijn absurde regels dus enkel voor haar. “Grappig hoe mijn ex dergelijke zaken naar me stuurde en vervolgens het lef heeft om me te bedriegen”, lachte ze op Twitter.

Gevaarlijke sociopaat

Het bericht werd maar liefst 34.000 keer geliket en 3.000 keer geretweet. Zowat iedereen was het erover eens dat de ex niet spoorde. “Hij moet opgenomen worden in de psychiatrie”, “Hij is een gevaarlijke sociopaat”, en “Controle is geen affectie of liefde”, klinkt het onder meer.