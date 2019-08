Luxemburg wil als eerste in Europa cannabis legaliseren

Het mag dan wel vreemd klinken, maar tot nog toe is cannabis in geen enkel Europees land legaal. Nee, ook niet in Nederland, waar een gedoogbeleid wordt toegepast. Daar zou binnenkort weleens verandering in kunnen komen, nu Luxemburg overweegt om cannabis volledig te legaliseren – zij het binnen een welomlijnde wetgeving.

In Luxemburg kunnen burgers ook nu al van het goedje genieten. Medisch gebruik is toegestaan en het gebruik van cannabis werd algemeen gedepenaliseerd. Maar het kan nog beter, aldus de Luxemburgers.

Streng gecontroleerd







De Luxemburgse minister voor Volksgezondheid deed zijn visie uit de doeken in een interview met Politico: “De politiek van de afgelopen vijftig jaar wou strijden tegen drugs, maar dat heeft niet gewerkt. Alles verbieden maakt het voor jongeren alleen maar interessanter en ik hoop dan ook dat iedereen in de toekomst meer open zal staan voor drugs.” De wet met betrekking tot het legaliseren van cannabis zal bij het begin van het schooljaar worden voorgelegd. Indien ze ook effectief wordt doorgevoerd, zal Luxemburg de productie, de verkoop en het gebruik van cannabis zelf omkaderen. Vooral bij jongeren zal er extra voorzichtig te werk worden gegaan. Zo zullen producenten een attest moeten aanvragen, zal thuiskweek verboden worden en zal een minimumleeftijd van 18 jaar van toepassing zijn. Coffeeshops en verkoop aan buitenlandse toeristen wordt verboden, om cannabistoerisme te vermijden. Verder zullen mensen niet meer dan 30 gram per keer mogen aankopen en mogen gebruikers maximum 5 gram met zich meedragen. Schneider nodigt andere Europese landen uit om ook na te denken over de kwestie.