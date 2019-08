Lotte en Jarne uit ‘Love Island’ zetten definitief punt achter relatie

Het weinig rooskleurige sprookje tussen Lotte en Jarne uit ‘Love Island’ is definitief voorbij. Ondanks een veelbelovend begin liep hun avontuur in de villa op een sisser af. In een YouTube-video heeft Lotte verteld dat het al een tijdje definitief over is tussen de twee.

Naar het einde van ‘Love Island’ toe werd duidelijk dat de Nederlandse Lotte en Vlaming Jarne toch niet voor elkaar gemaakt waren. Zij vond hem een ‘boer’, hij verweet haar te emotioneel te zijn. Ze besloten evenwel thuis te kijken hoe het zou lopen.







Dat liep niet van een leien dakje, vertelt Lotte nu. “Helaas verliep het contact totaal niet soepel. Tussen Jarne en mij is het daarom al een tijdje definitief over.”

Relatie met Chey

Lotte vertelt ook hoe het nu tussen haar en Chey zit. De meiden waren bff’s in de ‘Love Island’-villa, maar werden van elkaar gescheiden toen Chey naar huis werd gestuurd. Dat ging niet zonder slag of stoot. “Chey heeft contact met me opgenomen en haar excuses aangeboden. We zijn op dit moment nog steeds goede vriendinnen”, besluit de Nederlandse.