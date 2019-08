Een op de tien wordt digitaal gepest door collega

Bijna een op de tien Belgische werknemers zegt op de werkvloer het slachtoffer te zijn van cyberpesters. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven en IDEWE, de externe dienst voor bescherming en preventie op het werk.

De onderzoekers hielden een steekproef bij 1.001 Belgische werknemers en daarvan zei bijna een op de tien (9%) minstens twee keer per week het slachtoffer te zijn van online pesterijen. Minstens maandelijks wordt over een collega geroddeld via digitale communicatiemiddelen (7,9%) of wordt hij of zij via die kanalen beledigd, bedreigd of geïntimideerd (6,2%).







De meest voorkomende vormen van cyberpesten zijn werkgebonden, verklaart onderzoeker en professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). “E-mails, berichten of telefoons worden genegeerd (32%), documenten worden bewust achtergehouden (9,6%) of werk wordt op het net openlijk bekritiseerd (8,7%)”, legt Godderis uit. Godderis wijst erop dat er meer aandacht is voor pesten op het werk, maar niet voor cyberpesten, terwijl de gevolgen vaak zwaarder zijn.