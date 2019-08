Archeologen doen bijzondere ontdekking in Griekenland

De grond onder onze voeten zit vol verrassingen en dat geldt al helemaal in het historisch rijke Griekenland. Archeologen hebben daar nu een nieuwe ontdekking gedaan. Tijdens opgravingswerken stuitten ze nabij de stad Nemea volgens Griekse media op twee graftombes die dateren van omstreeks 1.400 voor Christus.

Hoewel archeologische ontdekkingen niet uitzonderlijk zijn in Griekenland, is de nieuwe vondst toch bijzonder. Volgens het Griekse Ministerie van Cultuur zijn de graven namelijk nog helemaal intact en vielen ze niet in handen van grafrovers, zoals zo vaak het geval is.

Grafrovers







De vondst gebeurde in de buurt van de stad Nemea. In de jaren 70 begonnen archeologen daar opgravingswerken te doen en toen werden al enkele tombes uit dezelfde periode, met name het Myceense tijdperk, ontdekt. Die bleken echter het slachtoffer te zijn geworden van grafrovers, waardoor heel wat waardevolle voorwerpen verloren gingen. Volgens de archeologen werden de pas ontdekte graftombes vijf keer gebruikt en werden er daarnaast botten van veertien overledenen en juwelen gevonden.