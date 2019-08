Apple biedt hackers 1 miljoen om iPhone te testen

Zit je in geldnood en beschik je over de nodige computervaardigheden? Dan heeft Apple wellicht de ideale uitdaging voor jou in petto. De veiligheidsingenieur van het elektronicamerk heeft namelijk een interessante aankondiging gedaan. Weet jij een iPhone te hacken, dan zou je zomaar 1 miljoen dollar kunnen opstrijken.

Hacken is een lastige hobby. Tenzij je het beroepsmatig en binnen welomschreven richtlijnen doet, is het vaak verboden en kan je je dus heel wat miserie op de hals halen. Daarom zijn dit soort oproepen ook zo interessant: voor een keer mag je alles uit de kast halen en met wat (lees: veel) geluk verdien je er nog uitstekend mee ook.

De aankondiging die Ivan Krstić deed tijdens Black Hat is niet alleen bijzonder interessant, maar ook een primeur voor Apple. Voordien mochten namelijk enkel vaste werknemers proberen om de smartphones te hacken. Daar komt nu verandering in. Wie erin slaagt om de nieuwe iPhone kraken, krijgt daar een miljoen dollar voor in ruil. Op die manier wil Apple vermijden dat de apparaten worden gehackt na de lancering. Een miljoen is niet niks, dus er staan ook wel wat voorwaarden tegenover. De hacker moet met name de kern van het iOS-besturingssysteem weten te kraken en dat zonder dat de gebruiker zelf actie moet ondernemen. Nog steeds enthousiast? Veel succes!