Weerbericht – KMI verwacht fikse regen- en onweersbuien

Maandagochtend is het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. Dat meldt het KMI. Aan zee is het gedeeltelijk bewolkt en kunnen er reeds buien vallen, mogelijk met onweer. Er ontwikkelen zich echter snel stapelwolken die kunnen uitgroeien tot fikse regen- en onweersbuien. In de voormiddag gebeurt dat vooral in het noordwesten en het zuidoosten, na de middag in het hele land. Deze buien kunnen gepaard gaan met windstoten van ongeveer 70-80 km/u. Maxima van 18 tot 23 graden. De wind waait meestal matig uit zuidwest tot west, in het noordwesten draaiend naar west tot noordwest. Maandagnacht blijft het wisselvallig. Vooral in de noordelijke helft van het land verwachten we nog buien, mogelijk met een plaatselijke donderslag en kans op rukwinden tussen 60 en 70 km/u. In de zuidelijke helft is de kans op buien kleiner en kan het bij opklaringen nevelig worden. Het koelt af tot 7 of 8 graden in de Hoge Venen, 11 of 12 graden in het centrum en 13 graden aan zee. De wind blijft in het binnenland matig waaien uit west tot zuidwest, aan zee matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest.

Dinsdagochtend is het licht tot gedeeltelijk bewolkt met kans op een buitje. Geleidelijk neemt de bewolking toe en komen er verspreid buien tot ontwikkeling. Een donderslag is niet uitgesloten. Maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 19 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot af en toe vrij krachtig aan zee, uit westzuidwest ruimend naar westnoordwest.

Woensdagochtend is het droog met vooral in het oosten nog mooie, zonnige perioden. Vanaf het westen neemt de bewolking toe en na de middag begint het aan zee te regenen. Vervolgens trekt deze regenzone langzaam oostwaarts over het land. Maxima van 17 tot 21 graden. De wind wakkert aan en wordt matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidwest.

Donderdag is het vaak zwaarbewolkt met regen en buien. In de loop van de namiddag zou het wat droger kunnen worden vanaf het noordwesten. Maxima rond 20 graden in het centrum van het land. De wind wordt overal matig uit west tot noordwest.

Vrijdag zouden er vooral in het zuiden van het land nog buien vallen, maar in Vlaanderen zou het overwegend droog blijven. Maxima van 19 of 20 graden in het centrum van het land bij een matige west- tot noordwestenwind.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met regen vanaf het westen. Maxima rond 21 of 22 graden.

Zondag zouden we nog geregeld regen en/of buien krijgen. Maxima van 20 of 21 graden.

bron: Belga