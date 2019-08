“Vrees dat volgende Vlaamse regering zal blijven aanmodderen op milieuvlak”

De startnota van Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) is “niet ambitieus genoeg” op het vlak van milieubeleid. Dat zegt de milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu (BBL) vandaag in een reactie op de tekst. “Ik vrees dat men zal blijven aanmodderen. Ik ben er zeker niet van overtuigd dat deze nota tot een beter beleid zal leiden.” “Ik zie in de tekst veel herhaling van wat er in de vorige legislatuur in gang is gezet, maar weinig nieuwe, ambitieuze maatregelen”, zegt Erik Grietens van BBL. “Waar ik schrik voor heb, is dat we opnieuw gaan terechtkomen in de situatie waarbij we wel de dingen die volgens Europa nodig zijn, maar niets meer dan dat. Ik vind het spijtig dat er niet wat meer ambitie is.”

Over het algemeen vindt BBL het ecologische luik van de startnota “zeer vrijblijvend”. Grietens wijst onder meer op de passage waarin de Vlaamse regering tegen 2030 in totaal 10.000 hectare bijkomend bos aankondigt. “Er wordt al sinds de jaren negentig beloofd om werk te maken van extra bos. Maar zolang daar geen financiële middelen tegenover staan, blijft het onduidelijk hoe dat gerealiseerd zal worden.”







Daarnaast vindt de organisatie ook dat de tekst vrij vaag blijft over de klimaatdoelstellingen. “Het enige dat we zien, is dat er van een kilometerheffing geen sprake meer is.” Met de andere passages in de tekst kan je nog altijd alle kanten op, zegt Grietens. Hij hoopt dan ook dat het definitieve regeerakkoord meer duidelijkheid brengt over de Vlaamse klimaatambities.

Tot slot roept ook de uitleg over de betonstop – die volgens de startnota vervangen wordt door een ‘bouwshift’ – vooral vragen op bij BBL. “Ik heb de indruk dat daar vooral veel wordt ‘gespind’. Er wordt wel een andere naam bovengehaald, maar intussen verwijst men wel naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat net de principes van de betonstop omvat.”

bron: Belga