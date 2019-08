Verdachte verwerpt beschuldigingen

De jonge Noor die zaterdag een vuurwapen had afgevuurd in een moskee bij Oslo, verwerpt de feiten waarvan hij wordt beschuldigd. Dat verklaarde zijn advocaat aan het Franse persagentschap AFP. De man, door Noorse media geïdentificeerd als een 21-jarige man, wordt momenteel vervolgd voor poging tot moord, omdat hij het vuur had geopend in de moskee, en voor moord na de ontdekking van het lijk van zijn 17-jarige halfzus. Volgens de politie kan de aanklacht worden uitgebreid met “poging tot terreurdaad”.

De advocaat Unni Fries bevestigde dat haar cliënt de beschuldigingen verwerpt.







Bron: Belga