“Startnota bevat aanknopingspunten die voor kmo’s erg belangrijk zijn”

“De beknopte startnota van formateur De Wever bevat een aantal aanknopingspunten die voor onze Vlaamse kmo’s erg belangrijk zijn.” Dat zegt ondernemersorganisatie Unizo vandaag. Onder meer de creatie van minstens 120.000 banen en de versterking van de samenwerking tussen de VDAB en de bedrijven vindt Unizo positief. Unizo ziet ook positieve elementen op het vlak van mobiliteit, “met onder meer het snel uitvoeren van grote infrastructuurprojecten en de inzet op duurzame vervoersmiddelen, de nadruk op woon-werk- (en woon-school-)verkeer en op openbaar vervoer”.

Ook is Unizo tevreden met een uniform kader voor lage-emissiezones in steden, en vindt de organisatie het positief dat het principe en de juridische onderbouwing van kernversterking en kwalitatieve verdichtingen uitdrukkelijk in de nota zijn opgenomen.







Vlaanderen mag geen regelneef zijn, staat ook in de nota. “Dat klopt en het zal er nu op aankomen om hier in de praktijk vooruitgang te boeken en effectief onnodige administratieve lasten bij ondernemers weg te werken”, aldus Unizo. Daarbij zijn ook soepele vergunningsprocedures van groot belang.

Unizo is ook tevreden met de nadruk op innovatie, de digitale omwenteling, de uitrol van het 5G-netwerk, het versterken van Flanders Investment & Trade (FIT), en de aangekondigde hulp voor bedrijven die slachtoffer worden van de brexit. “Op het vlak van energie missen we wel een energienorm die ook voor kmo’s de energiekosten in toom moet houden”, klinkt het.

“Het wordt nu heel belangrijk om goed op te volgen hoe een aantal uitgangspunten wordt geconcretiseerd, en vooral welke budgetten voor welke initiatieven worden vrijgemaakt”, besluit Unizo.

bron:Â Belga