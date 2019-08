Sam Bennett mikt ook in tweede etappe op de zege

Sam Bennett (Bora-hansgrohe) toonde zich vandaag op de Rondweg in het Nederlandse Hulst de sterkste na een massasprint in de eerste etappe van de BinckBank Tour. De Ierse kampioen nam de maat van iedereen en die overwinning zorgt er meteen voor dat hij ook de groen-zwarte leiderstrui om de schouders krijgt. “Dit is mijn eerste zege als Iers kampioen en daar ben ik best wel zeer tevreden mee”, stelde Sam Bennett. “Het ging er in de sprint echt wel hectisch aan toe. Ik werd goed vooraan gehouden door mijn teamgenoten en kon er langs links op het gepaste moment uitkomen. De regen zorgde er ook voor dat ik toch wel enigszins nerveus aan de massasprint begon. De kans op valpartijen is dan net iets groter”.

Sam Bennett werd geboren in België en geruchten doen de ronde dat hij volgend seizoen fietst voor het Belgische Deceuninck-Quick Step. “Daarom ook is het altijd prettig eens te kunnen winnen in België, ook al heb ik de Ierse nationaliteit. Over een overstap naar Deceuninck-Quick Step kan ik echt niet veel kwijt. Er zijn allerlei dingen aan de gang. Ik denk dat de toekomst wel duidelijkheid zal brengen, maar daarvoor is het nu nog allemaal te vroeg. Ik ga eerst genieten van deze overwinning. Morgen is de kans groot dat er opnieuw een massasprint is. Daarin wil ik opnieuw mijn kans gaan”, besloot Bennett.







bron: Belga