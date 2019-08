Recordaantal mishandelde dieren in beslag genomen

De diensten van Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) hebben vorig jaar 3.186 verwaarloosde of mishandelde dieren in beslag genomen. Dat zijn gemiddeld 261 dieren per maand, een nieuw record. “Dierenverwaarlozing en dierenmishandeling hebben in Vlaanderen geen plaats meer”, aldus de minister vandaag. De stijging is te wijten aan een capaciteitsuitbreiding van de Dienst Dierenwelzijn, die werd in 2016 namelijk met de helft groter. Jaar na jaar blijft dat aantal hierdoor stijgen. In 2016 werden er ongeveer 200 dieren per maand in beslag genomen. In 2017 ging het gemiddeld om 250 dieren per maand. De dieren die in 2018 het meest in beslag genomen werden zijn vogels (1.288) en honden (714). Vroeger werd er vooral reactief opgetreden, op basis van klachten. Nu treedt de inspectiedienst steeds meer proactief en structureel op, aldus Dierenwelzijn.

De inspectiediensten maken bij inbeslagname ook een proces-verbaal op, dat wordt dan doorgestuurd naar het parket. De in beslag genomen dieren krijgen elders onderdak, bijvoorbeeld in een dierenasiel. Zij krijgen daarvoor een vergoeding. “Het gaat vaak om ronduit hartverscheurende toestanden, zodat inbeslagname de enige optie is”, aldus Weyts.







bron:Â Belga