Primera Division – Eliaquim Mangala niet naar RSC Anderlecht, wel naar Valencia

De Franse international Eliaquim Mangala verlaat Manchester City voor Valencia. Daar ligt een contract voor twee seizoenen voor hem klaar. “Het papierwerk moet nog afgehandeld worden, maar er is een principe-akkoord”, meldt de Spaanse club op zijn website. Naar verluidt was de ex-ploegmaat van Vincent Kompany ook bij RSC Anderlecht in beeld. De 28-jarige Mangala is een jeugdproduct van UR Namen, waar hij sinds zijn vijfde woonde, en Standard. Bij die laatste club kwam hij in 2008 in het eerste elftal. In 2009 hielp hij de Luikenaars aan de landstitel en de Supercup, in 2011 aan de beker. In 2011 kwam Mangala al kort bij een transfer naar Valencia, maar verkaste hij uiteindelijk samen met Steven Defour naar Porto. Daar pikte Manchester City hem in 2014 voor 45 miljoen euro op. Zijn avontuur in de Premier League werd geen succes. In 2016-2017 werd hij al eens aan Valencia uitgeleend, een seizoen later aan Everton, waar hij amper aan spelen toekwam.

Acht keer was Mangala international. In 2016 werd hij met Frankrijk Europees vicekampioen, maar vorig jaar maakte hij geen deel uit van de selectie die in Rusland de wereldtitel pakte.

bron:Â Belga