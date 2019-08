Premier League – Manchester United geeft Chelsea pandoering

Manchester United heeft Chelsea zondag een 4-0 nederlaag aangesmeerd op de eerste speeldag in de Premier League. Na een vroege waarschuwing van Chelsea, een knal van Abraham op de paal, opende Marcus Rashford op Old Trafford de score in de 18e minuut. De aanvaller van de thuisploeg zette een penalty om. Vier minuten voor rust trof Chelsea opnieuw het doelhout, een poging van Emerson strandde op de lat. In de tweede helft sloeg ManU de Blues knock-out met twee treffers in 95 seconden. Eerst zorgde Anthony Martial (65.) voor de 2-0. Niet veel later prikte Rashford (67.) zijn tweede doelpunt van de avond tegen de netten. Invaller en debutant Daniel James (81.) legde de eindstand vast. Frank Lampard had zich wellicht een ander debuut voorgesteld als Chelsea-coach.

Bij Chelsea stond Michy Batshuayi niet op het wedstrijdblad.

Bron: Belga