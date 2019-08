Olympisch kwalificatietoernooi volley – Red Dragons redden de eer tegen Zuid-Korea

De Belgische volleybalmannen (FIVB 12) hebben het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam zondag met een positieve noot afgesloten. Ze wonnen in een overbodig duel met 3-0 (27-25, 25-21 en 26-24) van Zuid-Korea (FIVB 24). De Red Dragons verloren de voorbije dagen twee maal kansloos met 3-0 van achtereenvolgens de Verenigde Staten (FIVB 2) en Nederland (FIVB 15) en waren zo al uitgeschakeld. De Verenigde Staten veroverden uiteindelijk het olympisch ticket. Ze wonnen zondag hun laatste groepsduel van grote concurrent Nederland met 3-1 (25-18, 25-20, 17-25 en 25-21).

In januari krijgen de Dragons nog een kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in een Europees kwalificatietoernooi in Berlijn.

