“Nu snel en grondig werk maken van ambitieus en gedurfd Vlaams regeerakkoord”

De startnota van informateur Bart De Wever getuigt van economische en maatschappelijke ambitie en vormt alvast een solide aanzet. Dat zegt ondernemersorganisatie Voka vandaag. “De lat ligt waar we ze voor onze bedrijven gevraagd hebben: hoog boven de middelmaat en met focus op investeringen en innovatie. Nu is het aan de Zweedse partijen om niet langer te talmen en concrete maatregelen uit te werken om over die lat geraken”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. De nota geeft de aanzet om te hervormen, meer te investeren, meer mensen aan het werk te krijgen, en een efficiënt en digitaal overheidsapparaat te ontwikkelen, aldus Voka. Ze getuigt van realistische en ambitieuze intenties om van Vlaanderen een topregio te maken binnen Europa.

Uit de nota blijkt ook dat bedrijven de motor blijven van welvaart, innovatie en toekomstgerichte investeringen. “Voka onderschrijft de ambitie van een investeringsregering die inzet op innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. De verhoogde werkzaamheidsgraad, excellent onderwijs en een realistisch beleid op vlak van klimaat en energie wijzen eveneens op een toekomst- en ondernemingsgericht beleid”, klinkt het.







Nu moeten de beleidslijnen verder uitgewerkt worden in concrete maatregelen. Bovendien ontbreken er volgens Voka elementen. Zo schaart Voka zich achter de ambitie om de tewerkstellingsgraad op 80 procent te brengen, meer mensen aan het werk te krijgen en werken nog meer te laten lonen. “Dat kan volgens ons het best via een Vlaamse jobstimulans voor medewerkers in een lagere loonschaal. Vlaanderen moet en kan hier gebruik maken van zijn fiscale autonomie”, aldus Maertens.

Ook op vlak van mobiliteit zijn er tal van initiatieven vermeld en worden de noodzakelijke investeringen in infrastructuur en multimodaliteit gepland. Voka mist wel de slimme kilometerheffing, die “een doeltreffend middel is om de fileproblematiek te verlichten”.

Op vlak van onderwijs tot slot, “lezen we ook niets over duaal, noch over levenslang leren. Terwijl het duaal leren uitgebreid en versterkt moet worden om onze jongeren meer en beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en het levenslang leren cruciaal is om onze medewerkers blijvend op het nagestreefde excellentieniveau te behouden.”

bron: Belga