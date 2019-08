Manifestaties Hongkong: Peking ziet “tekenen van terrorisme”

De Chinese regering heeft haar kritiek op de manifestaties in Hongkong nog opgevoerd. Peking ziet naar eigen zeggen “tekenen van terrorisme” achter de protestbeweging tegen het bestuur in Hongkong. “De radicale manifestanten van Hongkong hebben meermaals gebruik gemaakt van extreem gevaarlijke objecten om agenten aan te vallen, wat al een ernstige misdaad is en wijst op eerste tekenen van terrorisme”, aldus Yang Guang, de woordvoerder voor het bevoegde kantoor voor Hongkong en Macao in Peking. De politie kreeg zo af te rekenen met molotovcocktails.

De woordvoerder waarschuwde vorige week dat “zij die met vuur spelen, door vuur zullen ten onder gaan”. Hij hekelde “een minuscule minderheid” die een “ernstige uitdaging voor de welvarendheid en stabiliteit van Hongkong” inhoudt.







Die uitspraken komen na een tiende weekend van manifestaties in de gewezen Britse kolonie. Duizenden manifestanten trotseerden de politie, die tegen hen chargeerde en traangas gebruikte.

Het protest in Hongkong begon op 9 juni tegen een intussen opgeschorte wet waardoor criminelen uitgeleverd zouden kunnen worden aan China. Maar de betogers willen dat de wet definitief wordt begraven. Ook willen ze dat regeringsleider Carrie Lam verdwijnt, en dat haar opvolger verkozen wordt en niet door Peking aangeduid zoals dat gebruikelijk is. De betogers willen ook dat het geweld waarvan ze de politie beschuldigen onderzocht wordt.

Bron: Belga