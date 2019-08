Man dood aangetroffen vlakbij winkelcentrum Docks in Brussel

Op de Vilvoordselaan in Brussel, vlakbij het winkelcentrum Docks, is maandagavond een man dood aangetroffen op straat. Dat melden de Brusselse lokale politie en het Brusselse parket. Het levenloze lichaam van de man werd omstreeks 18.00 uur aangetroffen maar de doodsoorzaak is nog onbekend. Ook over de identiteit van het slachtoffer zijn nog geen gegevens bekend. Het Brusselse parket is op de hoogte gebracht en heeft een gerechtelijk onderzoek geopend. De onderzoeksrechter stapt vanavond nog ter plaatse af, net als de wetsarts en het gerechtelijk labo. Voorlopig kan het parket geen verdere informatie kwijt.

bron:Â Belga