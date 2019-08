Lufthansa-vlucht naar China moet door defecte motor terugkeren naar Frankfurt

Een Boeing 747-400 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa die op weg was naar Shanghai, is kort na het opstijgen in Frankfurt moeten terugkeren door een probleem aan een motor. Dat heeft een woordvoerder vandaag gemeld. Het ging niet om een noodgeval, maar de piloten besloten zondagavond “uit voorzorg” terug te keren, klinkt het. Volgens de woordvoerder was er een soort van terugslag in de motor kort na het opstijgen. De drie overige motoren hadden het defect echter zonder problemen kunnen opvangen. Volgens een passagier was er veel rookontwikkeling te zien.

De piloten loosden brandstof voor het landen. Op de luchthaven stonden brandweerwagens klaar. Het vliegtuig kon uiteindelijk op een normale manier landen. Aan boord van het vliegtuig waren 370 passagiers. Zij vertrokken deze voormiddag alsnog naar Shanghai met een ander toestel.







Bron: Belga