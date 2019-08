Giammattei wint presidentsverkiezingen in Guatemala

In Guatemala heeft de conservatief Alejandro Giammattei de presidentsverkiezingen van zondag gewonnen. Dat meldt de kiesrechtbank maandag. De voormalige baas van het nationale gevangenisbestuur volgt in januari Jimmy Morales op en zal vier jaar lang de functie van staats- en regeringsleider vervullen. Giammattei komt, met meer dan 95 procent van de stemmen geteld, uit op ongeveer 59 procent. Hij doet daarmee duidelijk beter dan zijn tegenstander, de linkse Sandra Torres. Haar sociaal-democratische partij UNE heeft de nederlaag al toegegeven. Torres, de ex-vrouw van voormalig president Alvaro Colom, was nochtans na de eerste ronde van de verkiezingen in juni ruim op kop geëindigd met een kwart van de stemmen, tegenover goed 14 procent voor Giammattei toen.

De belangrijkste thema’s tijdens de kiescampagne waren criminaliteit, werkloosheid en corruptie. Ook het omstreden migratieakkoord dat het land recent met Washington afsloot, stond erg in de kijker. Beide kandidaten wijzen het akkoord af, dat ondertekend werd onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Het akkoord verplicht Guatemala om vluchtelingen op te nemen uit Honduras en El Salvador.

De winnaar van de verkiezingen moet de puinhoop opruimen die president Morales volgens velen achterlaat. Morales, een voormalige tv-komiek, ligt al enkele jaren onder vuur wegens corruptievermoedens. Twee jaar geleden vroegen het parket en de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (Cicig) om de opheffing van de immuniteit van Morales. Hij zou zijn verkiezingscampagne in 2015 illegaal hebben gefinancierd en 600.000 dollar niet hebben aangemeld bij de kiescommissie. Sindsdien probeert Morales de Cicig uit zijn land te verdrijven.

Hoe de toekomstige president zal omgaan met de strijd tegen corruptie en straffeloosheid zal nog moeten blijken. Giammattei, die al vier keer presidentskandidaat was en dit maal naar de kiezer trok als lid van de nieuw opgerichte partij Vamos, kwam namelijk zelf ook al in contact met justitie. Vanwege een bloedige interventie in een gevangenis toen hij nog baas was van het nationale gevangenisbestuur, zat hij maanden achter de tralies, maar uiteindelijk werd hij vrijgesproken.

De president kan slechts één termijn van vier jaar dienen.

bron: Belga