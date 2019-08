Giammattei claimt overwinning na presidentsverkiezingen in Guatemala

In Guatemala heeft de conservatief Alejandro Giammattei zichzelf zondagavond als overwinnaar uitgeroepen van de presidentsverkiezingen. Volgens de voorlopige resultaten zou hij na de tweede ronde, met ruim twee derde van de stemmen geteld, op 59,53 procent uitkomen. Hij doet daarmee beter dan zijn tegenstander, de linkse Sandra Torres. De ex-vrouw van voormalig president Alvaro Colom was nochtans na de eerste ronde van de verkiezingen in juni ruim op kop geëindigd met een kwart van de stemmen, tegenover goed 14 procent voor Giammattei toen.

De belangrijkste thema’s tijdens de kiescampagne waren criminaliteit, werkloosheid en corruptie. Ook het omstreden migratieakkoord dat het land recent met Washington afsloot, stond erg in de kijker. Beide kandidaten wijzen het akkoord af, dat ondertekend werd onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Het akkoord verplicht Guatemala om vluchtelingen op te nemen uit Honduras en El Salvador.

Bron: Belga