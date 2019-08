Franse politie schiet gewapende Belg dood

Het parket van Nice heeft een onderzoek geopend naar de dood van een Belgische dakloze die gewapend was met een mes in het zuidoosten van Frankrijk. Een politieagent schoot de Belg dood tijdens een interventie. De feiten speelden zich gisteravond af in een openbaar park in Menton. Het slachtoffer, een vijftiger met de Belgische nationaliteit, probeerde zichzelf om het leven te brengen, aldus het parket, dat zo nieuws van Nice Matin bevestigde. De politie en de hulpdiensten kwamen tussenbeide.

De agenten probeerden de man ervan te overtuigen zijn mes te laten vallen. Uiteindelijk gebruikten ze een stroomstootwapen, maar dat neutraliseerde de man niet. Hij stelde zich daarop recht en kwam op een agent af. “Een andere agent heeft zijn dienstwapen twee keer gebruikt”, aldus het parket. De Belg werd dodelijk geraakt. De hulpdiensten konden hem niet meer reanimeren.







De gerechtelijke politie van Nice en de algemene inspectie van de Franse politie (IGPN) voeren het onderzoek.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Bron: Belga