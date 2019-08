“Ernstige onregelmatigheden” in gevangenis van Epstein

Er waren “ernstige onregelmatigheden” in de gevangenis waar miljardair Jeffrey Epstein, die beschuldigd werd van kindermisbruik, dood werd teruggevonden. Dat zegt de Amerikaanse minister van Justitie William Barr vandaag. Het ministerie van Justitie zal de gerechtelijke onderzoeken voortzetten tegen iedereen die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de misdaden van Espstein, aldus Barr nog. “Iedereen die medeplichting is mag niet op zijn lauweren rusten. De slachtoffers verdienen gerechtigheid en we zullen ervoor zorgen dat ze die krijgen”, zei Barr. Hij benadrukte dat hij kwaad is dat de gevangenis in Manhatten er niet in slaagde om Epstein voldoende te beveiligen.

“We komen nu te weten dat er ernstige onregelmatigheden waren in die instelling, die erg zorgwekkend zijn en om een diepgaand onderzoek vragen”, aldus de minister.







De 66-jarige Epstein, die ervan beschuldigd wordt tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt in zijn residenties in New York en Florida, werd zaterdagochtend na een ogenschijnlijke zelfmoord dood aangetroffen in zijn cel.

Hij was eerder onder strenge bewaking geplaatst wegens een eerdere zelfmoordpoging, maar dat regime werd enkele dagen voor zijn dood weer opgeheven. Zijn dood gaf al heel snel aanleiding tot complottheorieën. Een daarvan is dat Epstein, die vrienden had in de hoogste kringen, geen zelfmoord zou hebben gepleegd, maar vermoord werd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

bron: Belga