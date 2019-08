Emma Meesseman was gisteren in grote doen bij haar WNBA-club Washington Mystics. Met 25 punten (plus een rebound en drie assists) werd de Belgian Cat topschutter in het duel tegen Minnesota Lynx. Kim Mestdagh kreeg een beetje speeltijd (1:55) en scoorde daarin twee vrijworpen.

Washington haalde het met 101-78 en boekte zo een 17e zege in 24 matchen. Het team gaat daarmee aan de leiding in het klassement. Woensdag wacht een thuiswedstrijd tegen uittredend kampioen Seattle Storm.







Bron: Belga